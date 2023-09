L’affaire Pogba arrange bien la Juventus !

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle affaire dont se serait bien passé Paul Pogba. L’international tricolore a ainsi été contrôlé positif à la testostérone lors d’un contrôle anti-dopage réalisé par les autorités italiennes, après la première rencontre de Serie A de la saison qui opposait la Juventus à Empoli. Si la contre-analyse confirme la présence de molécules de testostérone dans l’organisme de l’Italien, il risque des sanctions pouvant aller de deux à quatre ans de suspension…

Ce qui signifierait pratiquement une fin de carrière pour le milieu de terrain de 30 ans, qui espérait mettre ses pépins physiques de côté cette saison et pouvoir se relancer après un exercice 2022/2023 galère. La Juventus pourrait également mettre fin à son contrat de façon unilatérale et sans devoir indemniser son joueur dans le cas où la contre-analyse s’avère défavorable aux intérêts du Français.

Des économies énormes

Mais comme l’explique la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures ce mercredi, cette affaire n’est pas forcément un énorme coup dur pour les Turinois. Et pour cause, le joueur est déjà, dès le moment de l’annonce de son test positif, suspendu de salaire. Puis, une résiliation de son contrat permettrait aux Piémontais d’économiser un peu plus de 10 millions d’euros brut par saison, et 30 millions d’euros sur toute la durée de son bail à Turin allant jusqu’en 2026. Et ce, alors que la direction avait justement prévu de se réunir avec l’entourage du joueur pour négocier un nouveau contrat à la baisse et des émoluments donc inférieurs.

Aussi cynique que cela puisse paraître, une éventuelle suspension de Paul Pogba serait donc une bonne nouvelle pour la Juventus. « Il est indéniable que l’affaire Pogba donnerait un gros coup de main aux comptes de la Juventus. Celle-ci a, sans surprise, tenté sans succès tout l’été de convaincre le Français de rejoindre l’Arabie saoudite », explique le prestigieux quotidien transalpin. Toujours est-il qu’en termes d’image, et même si Pogba a décidé de consommer ces fameux compléments de son côté et sans en informer son club, c’est encore une sale affaire à laquelle est liée la Vieille Dame…