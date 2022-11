CdM 2022 : la nouvelle provocation du Brésil

La suite après cette publicité

Hier, Neymar a été au coeur d'une polémique. En effet, le Brésilien a publié une photo sur Instagram sur laquelle il a ajouté une sixième étoile sur le blason de l'équipe nationale. Cela a été perçu comme une provocation de la star du PSG, notamment en Allemagne où le quotidien Bild l'a critiqué. Mais Ney a été défendu par son coéquipier et ami Richarlison. «Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Ce journaliste est un connard», a-t-il confié en conférence de presse.

Comme lui, Raphinha s'est aussi présenté face aux médias. Et le joueur du FC Barcelone a fait une petite confidence qui devrait encore faire jaser. «Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose». Une grande confiance de la part des la Seleção qui se voit donc empiler les buts et aller très loin dans cette Coupe du Monde.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.