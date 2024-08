L’OL annonce le départ en prêt d’Orel Mangala

L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de son milieu de terrain Orel Mangala. Le joueur belge qui est arrivé l’hiver dernier en provenance de Nottingham Forest pour plus de 35 millions d’euros, n’a pas convaincu sa direction. Et le club rhodanien a décidé de s’en séparer dès cet été pour économiser son salaire et espérer qu’une année en Premier League lui permettra de se mettre en valeur. Il a donc été prêté à Everton.

«L’Olympique Lyonnais annonce le prêt sans option d’achat d’Orel Mangala au club anglais d’Everton jusqu’au 30 juin 2025. Âgé de 26 ans, le milieu de terrain international belge, prêté par Nottingham Forest en janvier dernier, a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues avec le club, marquant deux buts en Ligue 1. Transféré définitivement cet été, Orel Mangala demeure sous contrat avec l’OL jusqu’au 30 juin 2028», peut-on lire dans le communiqué du club.