Manchester City - Leicester City : les compositions officielles

Leicester est à Manchester pour y défier les Citizens de Pep Guardiola (coup d'envoi 17h30). Les troupes de Brendan Rodgers, qui ont entamé leur saison par deux succès en championnat (3-0 à West Bromwich Albion, 4-2 contre Burnley), visent la passe de trois face à une équipe contre laquelle elles ont du mal à s'imposer ces dernières années mais qui se présente bien démunie. « Actuellement, nous n'avons que 13 joueurs disponibles en équipe première », se plaignait notamment Guardiola jeudi après la victoire de son équipe en Coupe de la Ligue face à Bournemouth (2-1). Parmi les absents on retrouve les cadres Sergio Agüero, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gundogan (Covid-19), Aymeric Laporte (reprise après avoir contracté le Covid-19) ou Gabriel Jesus.

La suite après cette publicité

Si le banc des Skyblues est forcément moins fourni qu'à l'accoutumée, leur onze de départ reste plus que correct. Ederson est le dernier rempart, derrière un quatuor Benjamin Mendy, Eric García, Nathan Aké et Kyle Walker. Devant la défense, Rodri va enchaîner un troisième match consécutif et sera associé à Fernandinho et Kevin De Bruyne (un peu plus haut que son compère du milieu). Enfin Raheem Sterling et Phil Foden seront en charge des ailes, alors que Riyad Mahrez occupera la pointe de l'attaque. Côté Leicester, Kasper Schmeichel est dans les buts. De retour d'une suspension longue de trois rencontres Jonny Evans sera épaulé par Caglar Söyüncü en charnière, ainsi que par James Justin et Timothy Castagne sur les côtés. Nampalys Mendy continue d'évoluer en sentinelle derrière Harvey Barnes, Dennis Praet, Youri Tielemans et Daniel Amartey. L'inoxydable Jamie Vardy est bien évidemment également de la partie.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, García, Ake, Mendy - Rodri, Fernandinho, De Bruyne - Foden, Mahrez, Sterling.

Here's your City line-up to face the Foxes!



Starting XI | Ederson, Walker, Garcia, Ake, Mendy, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Foden



Subs | Steffen, Zinchenko, Laporte, Torres, Delap, Doyle, Palmer



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/exRxVK3zSt — Manchester City (@ManCity) September 27, 2020

Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Justin, Evans, Söyüncü, Castagne - Mendy - Barnes, Praet, Tielemans, Amartey- Vardy.