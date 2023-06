AC Milan : Zlatan Ibrahimovic annonce sa retraite !

La suite après cette publicité

La carrière de Zlatan Ibrahimovic parle pour lui. Le fantasque attaquant suédois est passé par les plus grands clubs de la planète. Que ce soit en Italie avec la Juventus, l’Inter et l’AC Milan mais aussi en Espagne et en Angleterre avec le FC Barcelone ou bien encore Manchester United. Le joueur, habitué des punchlines aussi bien sur le terrain qu’en dehors, est également passé en France du côté du Paris Saint-Germain avant de partir rejoindre la Major League Soccer avec les Los Angeles Galaxy puis de revenir à Milan pour vivre une nouvelle expérience avec les Rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic et l’AC Milan, c’est fini !

Malgré sa riche carrière, associée à un palmarès impressionnant, Zlatan Ibrahimovic n’a jamais gagné la Ligue des Champions. Pourtant l’AC Milan est allé jusqu’en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. Sauf que l’attaquant milanais n’a pas été présent au moment important de cette campagne de C1. La raison ? Une opération du genou qui lui a fait manqué la première partie de cet exercice 2022-2023 puis de nombreuses blessures qui sont venues gâcher le retour à la compétition du géant suédois. Et à 41 ans, l’ancien joueur du PSG a pris une décision importante.

Même si l’attaquant suédois avait parlé de son avenir en rappelant qu’il ne connaissait pas les termes exacts de son contrat («je suis bien à Milan, Milan est ma maison. Je ne sais rien de mon contrat (…) J’ai reçu une feuille à signer. Je ne sais pas ce qu’il y a à l’intérieur, peut-être qu’il y a une autre année. Il me suffit de savoir que je suis un joueur de Milan et je sais ce que je dois faire, le reste n’a pas d’importance. Je ne me soucie que de revenir sur le terrain, sinon la joie diminue. J’en ai encore envie mais tu as besoin d’équilibre»), Zlatan Ibrahimovic a décidé de mettre fin à cette aventure commune avec l’AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic va prendre sa retraite !

Alors qu’une prolongation semblait impossible après une saison très compliquée d’un point de vue sportif (seulement quatre rencontres disputées en Serie A entre la fin du mois de février et mars, dont une seule en tant que titulaire marquée par son capitanat mais aussi sa seule réalisation dans le championnat italien), Zlatan Ibrahimovic va en effet bel et bien quitter l’AC Milan et même mettre un terme à sa carrière de footballeur. «J’ai tellement de souvenirs et d’émotions ici, la première fois que je suis venu ici, vous m’avez donné du bonheur. La deuxième fois, l’amour», a tout d’abord confié le géant suédois au centre du terrain après la dernière victoire de la saison face à l’Hellas Vérone (3-1).

Visiblement très ému, Zlatan Ibrahimovic a continué son discours pour «remercier tout le monde». Avant de se retirer, le géant suédois a également eu une pensée pour les supporters de l’AC Milan dont il fait partie. «Et surtout les supporters. Je serai un Milanais pour le reste de ma vie. Le moment est venu de dire au revoir au football, mais pas à vous. On se reverra, si on a de la chance. Forza Milan et au revoir», a conclu le joueur de 41 ans. Le géant suédois met donc un terme à sa carrière après avoir émerveillé les nombreux observateurs et autres passionnés de football dans le monde entier pendant plus de vingt ans !