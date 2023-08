Betis : le retour au top remarqué d’Isco

Il était libre de tout contrat depuis décembre 2022. Forcément, lors de son arrivée au Betis au cours de cet été, beaucoup se demandaient dans quel état de forme allait débarquer Isco. Surtout que l’international espagnol a souvent eu des problèmes physiques pendant son aventure madrilène, et que certains lui ont même reproché une tendance à prendre du poids un peu facilement.

Mais en deux matchs seulement, l’Andalou a écarté tous les doutes et les éventuelles critiques. Déjà titularisé et responsabilisé par Manuel Pellegrini, coach qu’il avait connu à Malaga, Isco a brillé. Face à Villarreal, lors de la première journée de championnat, puis contre l’Atlético, dimanche soir. Deux rivaux difficiles, mais Isco a prouvé être en forme physiquement, et toujours aussi inspiré avec le ballon dans la moitié de terrain adverse.

Deux fois MVP

Il a même été élu meilleur joueur de ces deux rencontres par DAZN, le diffuseur de la Liga. Face à l’Atlético en première période, il n’a tout simplement manqué aucune passe. « Le mérite n’est pas de moi, il est d’Isco. Il va prouver qui il est, et il le fait déjà. Je suis très content pour lui et pour l’équipe », confiait Manuel Pellegrini après le match.

« Je suis à l’aise, je suis très content d’être ici, l’accueil du public, des coéquipiers et du coach est très bon, je suis heureux. Je suis meilleur que ce que je pensais, j’ai passé beaucoup de temps sans jouer mais je me sens bien. Il me reste de la force. Il faut continuer comme ça. J’ai passé des moments compliqués, j’ai décidé d’arrêter un moment parce que j’en avais besoin. Je devais me recycler un peu mentalement, la santé mentale est très importante », a de son côté expliqué le milieu de terrain offensif espagnol après le match face aux Colchoneros. Les fans du Betis peuvent se frotter les mains…