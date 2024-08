Désiré Doué a tranché en faveur du Paris Saint-Germain !

Ce n’est un secret pour personne : Désiré Doué est un homme convoité sur ce mercato d’été. Révélation de la saison 2022-2023 en Ligue 1, l’ailier de 19 ans a pris une autre dimension avec le Stade Rennais au cours des derniers mois. Après avoir réalisé une saison prometteuse à l’image de ses 4 buts et 6 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues au cours de la cuvée 2023-2024, et ce, malgré les difficultés du club breton a accroché le wagon européen (9e de Ligue 1), le natif d’Angers a vu ses efforts être récompensés en intégrant le groupe tricolore pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

En parallèle, l’international Espoir français, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026, s’est retrouvé au cœur d’une lutte acharnée entre deux géants européens : le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le club allemand, entraîné par Vincent Kompany et grandement intéressé par les qualités techniques et la polyvalence du prodige de 19 ans, a formulé une première offre aux alentours de 35 millions d’euros (bonus compris) aux dirigeants du SRFC en vue de doubler son homologue parisien. Une proposition finalement refusée, car elle ne correspondait pas aux attentes financières des Rouge et Noir.

Désiré Doué donne sa préférence au PSG !

Dans la foulée, le PSG a pris les choses en main en envoyant la sienne. Comme nous le révélions en exclusivité le 16 juillet dernier, celle-ci s’élevait à hauteur de 40 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus, et se rapprochait des exigences du club breton (50 millions d’euros + des bonus). Mais alors que le principal concerné attendait la fin du tournoi olympique de football avec l’équipe de France, battue en finale par l’Espagne, pour prendre sa décision finale, celui-ci a fini par trancher.

Si la presse allemande avançait récemment que le Bayern Munich disposait d’une longueur d’avance dans ce dossier dans la mesure où il était parvenu à s’attirer les faveurs du Français, nous sommes en mesure de vous confirmer que Désiré Doué a finalement choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, visiblement séduit par le discours des dirigeants franciliens et de Luis Enrique. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale qui en avait fait sa priorité après le recrutement du milieu défensif de Benfica, Joao Neves. Le champion de France en titre doit désormais finaliser son arrivée.