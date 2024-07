Le PSG a formulé son offre pour Désiré Doué

Doué et désiré. Il est les deux, Désiré Doué. Le jeune homme de 19 ans vient de faire l’objet coup sur coup de deux offres, du Bayern Munich d’abord, puis tout récemment du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 1, Doué a délivré 4 buts et 6 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.

Des statistiques qui ne disent pas tout de son influence grandissante sur le jeu rennais, lui qui a parfois été aligné à droite, devant son frère Guela, mais qui peut évoluer à gauche ou dans l’axe du milieu de terrain. Disposant d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, Désiré Doué est aujourd’hui vu comme un joueur à ne pas manquer par de nombreux clubs européens.

Le PSG se rapproche

Le Bayern a donc tenté sa chance, mais son offre de 35 M€ a été recalée par le Stade Rennais. Le PSG a lui envoyé la sienne ce mardi, et elle s’élève son nos informations à 40 M€ + 10 M€ de bonus. On se rapproche donc des exigences du club breton, qui espère 50 M€ + des bonus.

« S’il y a une offre à la hauteur des attentes du club, c’est-à-dire très, très hautes, peut-être qu’il partira. S’il n’y a pas ça, il restera », avait lâché l’entraîneur rennais Julien Stéphan il y a deux jours. La proposition du PSG est la plus proche, mais elle devrait être refusée. L’écart n’étant pas trop grand, les discussions vont se poursuivre.