ASM, OM : coup dur dans le dossier Timothy Fosu-Mensah

Les clubs vont devoir être inventifs sur ce mercato. Crise du coronavirus oblige, les écuries européennes et mondiales vont devoir se montrer créatives et trouver de bonnes opportunités et des montages pour essayer de se renforcer lors de ce mercato hivernal. C'est le cas notamment de l'Olympique de Marseille, dont les finances étaient déjà bien dans le rouge avant même la COVID-19.

Ainsi, vu que les Phocéens ont ciblé trois postes prioritaires pour le mercato, Pablo Longoria, le directeur sportif, scrute les joueurs en fin de contrat dans six mois. C'est le cas du placardisé Demarai Gray (Leicester), mais aussi du latéral de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, qui en plus a refusé de prolonger son bail récemment.

Il veut rester à MU

L'AS Monaco a aussi flairé la bonne affaire et aimerait le récupérer. Toutefois, dans le Manchester Evening News ce dimanche, nous apprenons que ce dossier est moins simple qu'il n'y parait. Si le Néerlandais de 23 ans a bien refusé une proposition des Red Devils, il ne se voit pourtant pas quitter le navire aussi rapidement selon le média local.

S'il a rejeté la proposition, c'est avant tout parce qu'il n'est pas satisfait des conditions inscrites dedans. Malgré les intérêts des deux clubs français, mais aussi du Bayer Leverkusen et du Hertha Berlin en Allemagne, sa volonté serait de prolonger son contrat chez les pensionnaires d'Old Trafford et ainsi de poursuivre sa carrière là-bas. Un premier coup dur, donc, pour l'OM.