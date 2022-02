OM : le groupe convoqué pour affronter le FC Metz

La 24e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche soir avec un alléchant duel entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille (rencontre à suivre sur notre live commenté) au Stade Saint-Symphorien. Une rencontre qui pourrait permettre aux Phocéens de réaliser la très belle opération de cette journée, notamment après la défaite de l'OGC Nice face à l'OL (0-2) samedi soir.

Pour ce duel des extrêmes, Jorge Sampaoli a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs. A noter, à ce titre, la présence d'Alvaro Gonzalez malgré sa récente sortie médiatique faisant part de ses états d'âme quant à la gestion de son cas personnel. Par ailleurs, les recrues hivernales Cédric Bakambu et Sead Kolasinac sont également bien présentes au sein du groupe olympien et devraient même être alignées d'entrée de jeu. Enfin si Valentin Rongier, un temps incertain, est aussi appelé, ce n'est pas le cas de Konrad De La Fuente, tout comme Luan Peres, absent vendredi de l'entraînement et non convoqué.

Le groupe olympien retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la rencontre #FCMOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/nuwqYJMDeN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2022

