OM : Pablo Longoria détaille sa relation avec Medhi Benatia

Interrogé par nos confrères de L’Equipe, Pablo Longoria a analysé sa relation avec Medhi Benatia. L’ancien défenseur de la Juventus, qui avait déjà côtoyé le dirigeant espagnol à Turin quand il était joueur, prend de plus en plus de place dans les décisions sportives marseillaises. Il a d’ailleurs eu un rôle prépondérant dans plusieurs dossiers estivaux dont celui de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. Selon le président de l’OM, son arrivée a été bénéfique pour le développement du projet sportif voulu par Longoria.

La suite après cette publicité

«Je le connaissais bien, déjà, il y avait un respect énorme, entre nous deux. C’est sûr que le mercato te rapproche encore plus. Pour moi, c’est une chance de pouvoir compter sur Medhi. Il est moderne, déterminé, a des idées, il a une grosse personnalité, il sait où il veut aller. Dans toutes les conversations que l’on a depuis qu’on se connaît, on sait qu’on veut arriver au même point. Un regard suffit pour qu’on se comprenne. Sans se parler, on sait qu’on va dans la même direction», a-t-il déclaré. Les deux hommes vont dans le même sens.