Man City-Real : Bernardo Silva frustré par le score final

La suite après cette publicité

Ce mardi soir Manchester City et le Real Madrid disputaient une demi-finale aller de Ligue des Champions offraient un spectacle incroyable à tout les amoureux du ballon rond. Si City a dominé les débats, le mental du Real a permis aux Madrilènes de rentrer en Espagne, malgré la défaite (4-3), avec le sentiment du devoir bien fait, grâce à des individualités extraordinaires et à un réalisme hors pair que soulignait l'homme du match Bernardo Silva : «c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour faire mal. On a créé beaucoup plus d'occasions qu'eux, mais il y a 4-3 au final. C'est une équipe spéciale, ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup».

Le Portugais, auteur d'un gros match et d'un but superbe est ensuite revenu sur le sentiment de son équipe à l'issue de la rencontre, et forcément après avoir mené 2-0 au bout de 10minutes de jeu, le résultat final ne semble pas à l'avantage des Skyblues : «on est un peu frustrés de ne pas avoir gagné avec plus d'écart, mais je pense qu'on a fait un très bon match. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions. Il aurait fallu mieux préserver notre avantage. Mais bon c'est la Ligue des champions, on sait les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vinicius qui nous ont fait mal. Ça reste un bon résultat, mais on sait qu'à Madrid ça ne va pas être facile.»