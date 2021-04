Manchester City : Kevin de Bruyne bien parti pour être apte face au PSG

Plus de peur que de mal pour Kevin de Bruyne ? C'est ce que semble dire The Athletic ce mardi soir. Touché à la cheville droite lors de la demi-finale de FA Cup perdue contre Chelsea, le milieu de terrain belge pourrait bien remis de sa blessure et présent contre le PSG le 28 avril prochain, pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Les nouveaux scans passés ces dernières heures sont rassurants. La cheville, qui avait largement gonflé, empêchait un verdict médical fiable. Si le joueur ne sera pas convoqué pour la rencontre de championnat prévue demain face à Aston Villa, il pourrait en revanche être du groupe dimanche prochain face à Tottenham. L'optimisme est de mise chez les Citizens.