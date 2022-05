Le Bayern Munich augmente son offre pour Ryan Gravenberch et tombe d'accord avec l'Ajax

La suite après cette publicité

Alors que le milieu de terrain de 20 ans Ryan Gravenberch arrive à un an de la fin de son contrat et ne souhaite pas prolonger avec l'Ajax Amsterdam, un départ se profile. Celui-ci va s'orienter vers le Bayern Munich mais il manquait toujours un accord entre les deux clubs. Le Bayern Munich était assez prudent financièrement et l'Ajax Amsterdam campait sur ses positions.

D'après De Telegraaf, la formation allemande aurait augmenté son offre et serait prête à payer 19 millions d'euros ainsi que des bonus facilement réalisables de 5,5 millions d'euros. L'Ajax recevrait aussi 7,5% d'un éventuel transfert. De son côté le joueur s'est mis d'accord dans les grandes lignes avec le Rekordmeister pour un contrat de 5 ans et un salaire brut de 10 millions d'euros annuels. Et finalement cela a débouché sur un accord total comme l'a annoncé le média néerlandais. Il ne manque plus que l'annonce officielle dans ce dossier.