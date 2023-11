Joaquin Correa n’impressionne plus personne à l’OM

Onzième du classement de Ligue 1, à onze longueurs du podium, l’Olympique de Marseille est très loin de ses objectifs du début de saison. La faute en grande partie à un secteur offensif… inoffensif. Malgré un recrutement clinquant sur le papier (Aubameyang, Correa, Sarr), le meilleur buteur phocéen en championnat est le Sénégalais Ismaïla Sarr qui ne compte que trois petits buts.

Au niveau des passes décisives, même constat. Le joueur délivrant le plus d’offrandes en Ligue 1 est le Marocain Amin Harit avec seulement 2 assists. Vous l’aurez compris, l’attaque marseillaise est en berne. Forcément, ça inquiète un Gennaro Gattuso lui-même sur la sellette. L’Italien a d’ailleurs déjà demandé des recrues à Pablo Longoria pour le mois de janvier.

Correa a perdu de sa superbe

Cet hiver, l’Olympique de Marseille tentera de se renforcer durant le mercato. Un latéral est espéré, mais aussi un ailier. Le nom du Japonais Daichi Kamada (Lazio), milieu axial, a par ailleurs été évoqué. Et si les Phocéens veulent étoffer leurs ailes, c’est parce que Joaquin Correa déçoit. Prêté par l’Inter, l’Argentin n’a délivré aucune passe décisive ni marqué aucun but en 9 rencontres disputées.

Et à l’OM, le Sud-Américain n’impressionne plus. «Quand les joueurs l’ont vu débarquer de l’Inter, avec ses tatouages et son allure de beau gosse, ils ont été plutôt impressionnés. Mais ça n’a pas duré longtemps», a confié une source proche du groupe à L’Équipe. Prêté avec une option d’achat fixée à 16 M€, Correa ne semble pas promis à un avenir durable à l’OM, même si, en cas de qualification miracle pour la Ligue des Champions, Marseille serait obligé de lever cette option d’achat. Mais on en est encore très, très loin.