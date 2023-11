Mercato OM : Pablo Longoria pense déjà à un nouveau coup énorme à 0 €

Premier tiers de saison compliqué pour l’Olympique de Marseille. Si on met de côté ce parcours plutôt correct en Europa League pour le moment, ces premiers mois de compétition sont difficiles dans le sud. Il y a déjà eu un changement d’entraîneur, des soucis institutionnels et extra-sportifs qui ont été à deux doigts de provoquer le départ de Pablo Longoria, et surtout, des résultats assez moyens en Ligue 1. L’écurie dirigée par Gennaro Gattuso pointe ainsi à la 10e marche du classement du championnat de France, bien loin des objectifs initialement fixés.

Autre aspect préoccupant : les recrues estivales ne sont pas performantes, surtout dans le secteur offensif, où Aubameyang, Correa, Ndiaye ou Sarr n’ont pour l’instant pas été au niveau attendu. La hype estivale s’est donc vite évaporée, et bon nombre de supporters attendent du renfort pour le mois de janvier. « On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche », confiait Pablo Longoria il y a quelques jours. Un latéral est attendu, mais pas que…

Un sacré joueur !

Et voilà qu’en Italie, Il Messagero a dévoilé une petite bombe. Le média transalpin indique que l’Olympique de Marseille est intéressé par… Daichi Kamada. La star japonaise a rejoint la Lazio l’été dernier, mais avait signé un contrat d’un an seulement. Il sera automatiquement prolongé en fonction de diverses clauses, mais l’OM veut justement s’engouffrer dans la brèche pour le convaincre et l’enrôler gratuitement pour l’été prochain. Le média explique que les prochaines semaines seront décisives.

Pour rappel, si les deux parties trouvent un accord, un contrat peut être signé dès le mois de janvier prochain. Très convoité l’été dernier après plusieurs belles saisons du côté de l’Eintracht Francfort, l’ailier nippon de 27 ans avait décidé de filer en Italie en fin de contrat. Mais il est un peu à la peine en Serie A, avec un but et une passe décisive en 10 rencontres de championnat (dont 4 titularisations seulement). L’OM est donc convaincu de pouvoir le relancer !