L1 : la programmation TV de la 26e journée

La 26e journée de Ligue 1 arrivera dans quelques semaines, et ce week-end de football sera à noter dans tous les agendas. Deux affiches de prestige se joueront dans le championnat de France : un choc entre le RC Lens et le Stade rennais, ainsi qu’un Classique entre le PSG et l’OM. À noter que Montpellier recevra l’AS Saint-Étienne, pour ce qui devrait ressembler à un match de la peur.

La suite après cette publicité

Cette 26e journée s’ouvrira par la réception de l’AJ Auxerre par l’OGC Nice, qui se montre très à son aise en Ligue 1 cette saison. À noter les rencontres de l’OL, qui connaîtra son septième match sous la houlette de Paulo Fonseca, et de Brest, qui se rapproche des places européennes depuis plusieurs matchs. À un mois de ces évènements, voici donc le programme TV :

Vendredi 14 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – AJ Auxerre

Samedi 15 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes – LOSC Lille

Samedi 15 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

Angers SCO – AS Monaco

Samedi 15 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Lens – Stade Rennais FC

Dimanche 16 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Havre AC

Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Stade Brestois 29 – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne

Dimanche 16 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille