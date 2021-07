Everton veut doubler Arsenal pour le transfert de Ben White

Annoncé dans le viseur d’Arsenal, Ben White pourrait finalement prendre la direction d’Everton. D’après le Daily Mail, les Toffees sont rentrés en contact avec les dirigeants de Brighton pour le transfert de l’international anglais de 23 ans. Everton serait prêt à formuler une offre d’environ 58M€, plus 8M€ de bonus. Un montant supérieur aux deux propositions déjà formulées par les Gunners, dont la plus haute était d’un peu moins de 50M€ et 5M€ de bonus.

Avec l’arrivée de Rafael Benitez au poste d’entraîneur, les Toffees veulent accélérer sur le marché des transferts. Ben White a été clair sur son désir de quitter Brighton cet été, et bénéficie d’un bon de sortie, accordé lors de sa prolongation l’année dernière. Enthousiaste à l’idée de rejoindre Arsenal, le défenseur anglais ne serait pas contre un départ pour Everton depuis l’arrivée de l’entraîneur espagnol.