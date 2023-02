FFF : les premiers mots du président intérimaire Philippe Diallo

La démission attendue et officialisée ce mardi matin de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football (FFF), entraîne un effet domino dans la hiérarchie. Membre du Comex depuis mars 2021 lors de la réélection du dirigeant breton, Philippe Diallo va continuer d’assurer l’intérim à la présidence de la plus haute institution du football français, comme il le fait depuis la mise en retrait de Le Graët depuis le 11 janvier dernier : «Partout où il est passé, ces institutions et clubs qu’il a eu à diriger ont connu le succès. Je suis reconnaissant, c’est si je suis là, c’est parce que Noël Le Graët a fait appel à moi il y a maintenant un peu plus de deux ans pour rentrer sur sa liste et être élu avec lui en mars 2021. Ensuite, il m’a confié plusieurs responsabilités au sein de la fédération. Aujourd’hui, le destin a voulu que j’occupe la première place, celle de président, au moins jusqu’au mois de juin», a alors déclaré Diallo devant le siège de la Fédération.

«Il faut nuancer les dérives, elles sont d’abord individuelles, Noël a eu l’occasion de s’en expliquer, il s’en expliquera aussi avec ses conseils. Il déni un certain nombre d’accusations, je suis soucieux de la présomption d’innocence. J’invite tout le monde à attendre les conclusions définitives, une fois que la justice se sera prononcée. La décision qui a été prise par Noël Le Graët, qui a été courageuse, va nous permettre de pouvoir poursuivre dans une plus grande exemplarité. Cette démission permet à la fédération de poursuivre sa marche en avant et certainement à Noël Le Graët de pouvoir mieux se défendre maintenant qu’il est redevenu un homme totalement libre. Le rapport qui est sorti, nous ne le rejetons pas entièrement. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il nous paraît important de prendre des recommandations», a alors conclu le désormais président intérimaire de la FFF, se refusant de tacler son prédécesseur.

