OM : le constat terrible de Roberto De Zerbi sur la défaite à Nice

Interrogé après la défaite de son équipe à Nice (2-0), Roberto De Zerbi a déclaré : «On n’a pas bien joué. On mérite de perdre le match. On mérite la défaite. Cela peut arriver. La Ligue 1 est une compétition difficile. Une défaite peut arriver. Nice est une bonne équipe. Cela peut arriver une défaite comme ça. On a gardé le ballon, on l’a fait tourner mais pas vraiment à la bonne vitesse et pas toujours avec la bonne attitude. On a concédé le premier but d’une très mauvaise manière. On a trop souffert. J’ai une vraie considération pour mes joueurs. Une défaite comme ça peut être importante.»

Sur l’occasion loupée de remonter sur Paris, il poursuit : «On a perdu mais ce n’est pas vraiment l’attitude, c’est la mentalité où on aurait dû être meilleur. On aurait dû attaquer avec plus de puissance avec un comportement différent. Si on analyse la Ligue 1, Lille a perdu contre Strasbourg, le PSG a perdu deux points, Lyon a perdu deux points. On réalise une très bonne saison, pas extraordinaire, mais une très bonne. On doit continuer à pousser car la saison n’est pas terminée. Je suis très positif. On a raté l’occasion de se rapprocher du PSG, on a raté l’occasion de prendre des points sur Monaco. Il faut l’accepter. Il faut qu’on redémarre mardi plus fort qu’aujourd’hui»