Euro 2024 : l’équipe-type de la compétition, avec deux Français

L’UEFA vient de dévoiler son équipe-type de l’Euro 2024, ce mardi. Après le succès de l’Espagne, six joueurs de la Roja ont été représentés. On y retrouve ainsi Marc Cucurella en défenseur gauche, ainsi que Rodri, Dani Olmo et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Les deux cracks de la compétition, Lamine Yamal et Nico Williams sont également présents avec eux.

La suite après cette publicité

Avec eux, on retrouve Kyle Walker (Angleterre), Jamal Musiala (Allemagne) et Manuel Akanji (Suisse). La France est le deuxième pays le mieux représenté puisque deux joueurs de l’équipe de France figurent dans ce onze, à savoir Mike Maignan et William Saliba.

Le XI de l’Euro 2024