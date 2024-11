Ligue 2 : 6 buts entre le PFC et Rodez, Lorient chute à Clermont, Annecy passe troisième

Coup d’arrêt pour le leader de L2 et son dauphin. Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2, le PFC et Lorient n’ont pas été en mesure de faire fructifier leur capital point ce vendredi soir. D’un côté, les Parisiens ont été accrochés par Rodez (3-3), décidément habitué aux matches spectaculaires après son match nul obtenu face à Lorient le week-end dernier grâce à son gardien (3-3), puis Bastia en début de semaine (2-2). Ce soir, les Ruthénois auraient cette fois pu l’emporter, après avoir mené 3-1 grâce à Galves (10e) et Balde (37e, 48e). En face, le PFC a réagi grâce à l’ex-Nantais Lohann Doucet (34e), l’ancien Marseillais Maxime Lopez (53e), et l’international ivoirien Jean-Philippe Kraso (67e). Malgré ce match nul, le PFC reste leader de L2, quand Rodez pointe à la 14e place.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Paris FC 26 12 +11 8 2 2 22 11 2 Lorient 23 12 +9 7 2 3 23 14 3 Annecy 22 12 +7 6 4 2 20 13 4 Dunkerque 22 12 +3 7 1 4 21 18 5 Amiens 19 12 +2 6 1 5 16 14 6 Metz 18 11 +7 5 3 3 19 12 7 Grenoble 17 11 +6 5 2 4 17 11 8 Guingamp 16 11 +1 5 1 5 17 16 9 Laval 15 12 +2 4 3 5 16 14 10 Bastia 15 10 +2 3 6 1 11 9 11 Clermont 15 12 -1 4 3 5 12 13 12 Pau 15 12 -4 4 3 5 13 17 13 Red Star 14 12 -8 4 2 6 12 20 14 Rodez 12 12 -2 3 3 6 19 21 15 Caen 11 11 -4 3 2 6 12 16 16 Ajaccio 11 10 -4 3 2 5 8 12 17 Troyes 11 12 -9 3 2 7 8 17 18 Martigues 8 12 -18 2 2 8 7 25 Voir le classement complet

En parallèle, Lorient s’est incliné sur la pelouse du Clermont de Laurent Battles (1-2), nommé au pied levé pour remplacer Bichard cette semaine. Le chevronné Damien Da Silva (45+1e) et le jeune Maidine Douane (76e) avaient marqué pour les locaux, alors que Tosin a réduit l’écart en fin de match sur penalty, ce qui s’est avéré insuffisant (81e). Un succès qui permet aux Auvergnats de se donner de l’air et de remonter au 11e rang. Plus à l’Est, Annecy a fait chuter ce soir le Pau FC grâce à Djoco (1-0), et poursuit ainsi son début de saison homérique récompensé par une 3e place au classement. Indistinctement, Dunkerque a étiré sa période faste et grimpe désormais à la 4e place après son succès obtenu aux dépens d’Amiens, 5e du championnat (3-1). Les deux formations font un chassé-croisé au classement. Skytta, Bardeli et Courtet avaient marqué pour les Nordistes, et Kaiboue pour les Picards. De son côté, Martigues a craqué en fin de rencontre face au Red Star (0-1) et s’enlise un peu plus au fond du classement. Le Red Star est 13e. Enfin, Troyes et Laval se sont quittés sur un triste 0-0, qui ne fait les affaires de personne. Les Aubois sont 17es et relégables, tandis que les Mayennais occupent à la 9e place.