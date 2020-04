Le FC Barcelone commence à y croire pour Matthijs de Ligt

Le FC Barcelone a beau être dans une situation financière tendue, les médias locaux continuent d'annoncer un mercato très mouvementé sur la cote catalane. En plus des pistes Lautaro Martinez et Neymar qui font les unes des journaux barcelonais au quotidien, une nouvelle tendance se dessine ces dernières heures à Barcelone : celle d'un échange multiple de joueurs avec la Juventus. Une hypothèse plus en accord avec les capacités financières barcelonaises, mais également turinoises. Plusieurs noms ont été lancés dans les médias ibériques et transalpins ces dernières heures.

Arthur Melo et Sergi Roberto pourraient ainsi faire leurs valises et s'envoler pour l'Italie - même si le Brésilien n'a visiblement pas l'intention de partir - alors que Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Matthijs de Ligt, Merih Demiral ou Mattia De Sciglio, entre autres, font partie des joueurs qui peuvent potentiellement faire le chemin inverse. Mais s'il y a un joueur qui semble particulièrement intéresser les Catalans dans cette liste, c'est le défenseur néerlandais, qui connaît une première saison mitigée dans le Piémont.

Le remplaçant de Piqué ?

L'été dernier déjà, le Barça avait tenté le tout pour le tout pour le jeune défenseur hollandais, sans succès. Et aujourd'hui, Mundo Deportivo en rajoute une couche. Le FC Barcelone pourrait voir d'un bon œil un troc avec la Juventus, et un échange entre Arthur et l'ancien de l'Ajax conviendrait à la direction de Josep Maria Bartomeu. Toujours selon la publication catalane, le Barça sait que le joueur suit de très près tout ce qui se passe en coulisses entre les deux clubs, et il ne serait pas forcément contre un départ à Barcelone dans un futur plus ou moins proche.

C'était d'ailleurs le plan initial du joueur et de son agent Mino Raiola, qui auraient, selon le journal, l'objectif de jouer à Barcelone d'ici deux ans. Le Batave est à l'aise à Turin, mais l'appel du Barça où il retrouverait son ami Frenkie de Jong pourrait donc être plus fort que prévu. Reste également à voir si, pour s'offrir le convoité Arthur Melo, la direction du club italien sera prête à aller jusqu'à se séparer du joueur qui avait coûté environ 85 millions d'euros (bonus compris) il y a un an... Avec un Piqué qui commence à avoir un certain âge et un Samuel Umtiti dont l'avenir est flou, Matthijs de Ligt pourrait être un renfort de taille pour Quique Setién.