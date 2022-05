Liverpool : Jürgen Klopp répond à Pep Guardiola

Présent, ce lundi, en conférence de presse avant de défier Aston Villa, Jürgen Klopp a répondu à une pique lancée par Pep Guardiola, son homologue de Manchester City, qui estimait dimanche que les Reds étaient plébiscités par toute l'Angleterre dans la course au titre. «Je vis à Liverpool. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent nous voir gagner le Championnat, c'est certain. Mais même ici, c'est à peine la moitié (le reste de la population supportant Everton). À vrai dire je ne sais pas si tout le pays nous soutient. Ce n'est pas la sensation que j'ai quand on joue à l'extérieur, c'est plutôt le contraire», a tout d'abord déclaré le coach de Liverpool avant de poursuivre.

«Je ne sais pas dans quelle situation Pep était (quand il a fait cette déclaration). Son équipe vient de se faire éliminer de la Ligue des champions, c'est compliqué à accepter, tandis que nous nous sommes qualifiés pour la finale. Chacun dit ce qu'il veut. Personnellement, j'ai déjà dit des choses que je ne répéterai pas. Dimanche, j'ai dit que, quel que ce soit son niveau de jeu, Tottenham restait cinquième au classement, ça sonnait bien sur le moment, mais ce n'était sans doute pas très juste».