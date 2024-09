Franck Haise se lâche sur son départ du RC Lens

Après sept ans de bons et loyaux services, Franck Haise a quitté le RC Lens, cet été, pour rejoindre Nice. Auteur d’un début de saison convaincant, du moins dans le jeu, avec les Aiglons, le Normand s’est exprimé sur les raisons de son départ de chez les Sang & Or. En mauvais termes avec Joseph Oughourlian, le président lensois, sur la fin de son mandat dans le nord, le manque de clarté des hauts décisionnaires lensois a poussé Haise vers la sortie « Le président voulait de nouveau restructurer le secteur sportif. À ce moment-là, je lui dis que je suis dans une grosse forme d’interrogation. Qu’il existait une possibilité que je parte. Un mois avant, j’étais dans l’esprit de rester. Mais j’avais besoin de clarté. Ce qui a fait la force du club, c’est son unité. Chacun connaissait son rôle, sa place et faisait son travail. Je craignais de le perdre », se remémore le technicien dans les colonnes de L’Équipe.

La suite après cette publicité

Plongé dans le doute, c’est finalement le départ d’un des membres du sportif dont il était très proche qui a scellé le départ du coach de 53 ans. « J’ai quitté Lens en raison du départ d’Arnaud (Pouille), avec qui j’entretenais une relation de confiance. Je me disais que j’allais encore recommencer de zéro », avoue-t-il. Le Français semblait de toute façon en bout de cycle avec le RC Lens, et chaque été depuis plusieurs saisons, les rumeurs de départ s’intensifiaient. C’est désormais chose faite et Franck Haise va donc tenter de porter l’OGC Nice aussi haut qu’il a pu porter les Sang & Or auparavant.