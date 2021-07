Euro, Angleterre : Gareth Southgate demande aux supporters de ne pas siffler l'hymne italien

Lors des demi-finales à Wembley, les supporters anglais ont sifflé les hymnes italiens, espagnols et danois. Une attitude peu sportive qui a marqué le sélectionneur Gareth Southgate. En conférence de presse avant la finale contre l'Italie, il a demandé aux supporters des Three Lions d'avoir un meilleur comportement et de respecter au moins l'hymne transalpin.

«Ce sera important de ne pas siffler l'hymne italien. C'est irrespectueux et cela ne les intimidera pas. Ils pourraient même être encore plus motivés», a ainsi lâché le sélectionneur anglais en conférence de presse.