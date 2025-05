Cesc Fabregas commence à faire paniquer Côme !

Il y a des entraîneurs dont le succès n’étonne pas grand monde au vu de leur carrière de joueur. C’est le cas de Xabi Alonso par exemple, ancien milieu de terrain extrêmement doué techniquement, mais aussi tactiquement. Il a déjà fait ses preuves sur les bancs et après avoir offert un titre de champion d’Allemagne au Bayer Leverkusen, le Basque va prendre les commandes du Real Madrid. Et c’est aussi le cas de son compatriote et ancien coéquipier en sélection Cesc Fabregas. Milieu brillant, qui était aussi capable de jouer en attaque, le joueur co-formé par le Barça et Arsenal sort d’une belle saison avec Côme, avec qui il a terminé à la dixième place de la Serie A pour sa première saison en D1.

La suite après cette publicité

Le Catalan a instauré un style de jeu principalement basé sur la possession et les transitions rapides. Il faut dire qu’ayant évolué sous les ordres de coachs comme Arsène Wenger, Pep Guardiola ou José Mourinho, l’ancien numéro 4 des Gunners a eu de sacrés mentors. Sa gestion des jeunes joueurs - il a notamment permis à Nico Paz d’atteindre un sacré niveau - est aussi un atout en sa faveur.

La suite après cette publicité

La Roma force

Et forcément, de grosses écuries européennes sont très intéressées. Ces derniers temps, il a notamment été question du Bayer Leverkusen justement, mais c’est finalement Erik ten Hag qui va remplacer Xabi Alonso. Selon La Repubblica, l’AS Roma est aussi venue aux nouvelles. Claudio Ranieri a quitté le club de la capitale italienne et l’Espagnol est vu comme un remplaçant idéal par la direction de la Louve. Fabregas serait séduit par la possibilité de prendre les commandes de la Roma, mais Côme ferme la porte à un départ pour l’instant.

Ces dernières semaines, il avait aussi été question d’un intérêt très sérieux du RB Leipzig suite au départ de Marco Rose, remplacé par l’intérimaire Zsolt Löw jusqu’à la fin de saison. Le club allemand n’a toujours pas tranché pour son banc de touche pour l’exercice à venir et pourrait donc offrir ce poste à Cesc Fabregas. Autant dire que Côme risque d’avoir de sacrés maux de tête dans les jours à venir…