PSG : Idrissa Gueye dévoile des anecdotes sur Mbappé et Draxler

Entre 2019 et 2022, Idrissa Gueye a porté le maillot du Paris Saint-Germain. Là-bas, le milieu de terrain a partagé le vestiaire avec plusieurs stars dont Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. Questionné par le Mirror, le Sénégalais a raconté une anecdote concernant le Bondynois. « Mbappé a regardé tous les matches d’Everton. En fait, il aimait ça. Messi ne regardait pas, non. C’était difficile pour moi parce que nous perdions beaucoup et il (Mbappé) m’a dit : "frère, tu vois que ton équipe perd et joue comme ça ?" Mais c’était drôle.»

La suite après cette publicité

Gueye a ensuite confié : «je me souviens de Julian Draxler, à chaque fois qu’on perdait, il disait : "regarde ton équipe, elle n’est pas bonne !" Et je disais : "nous survivrons". Alors le jour où nous avons survécu contre Crystal Palace, il a dit : "tu as eu de la chance" et j’ai dit : "je te l’avais bien dit". Je lui ai dit de venir à Everton mais il (Draxler) ne m’a pas écouté !» Un conseil que l’Allemand, aujourd’hui au Qatar, aurait peut-être dû suivre…