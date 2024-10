Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

Il y avait bien longtemps qu’un Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone n’avait pas requis autant d’attention. Peut-être depuis les duels épiques entre la bande de Cristiano Ronaldo à celle de Leo Messi. Tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour faire de ce match si spécial un moment à part dans la saison. Les deux formations sont en grande forme, elles sortent d’un grand scénario en Ligue des Champions et sont emmenées par deux des meilleurs joueurs actuels au monde : Vinicius Jr d’un côté, favori pour le Ballon d’Or, et Lamine Yamal de l’autre, encore très jeune mais déjà au sommet.

Pour ce choc, Carlo Ancelotti a tout de même quelques petits soucis dans son groupe. 3 de ses titulaires habituels sont blessés (Courtois, Carvajal et Rodrygo), alors que David Alaba est abonné à l’infirmerie pour un moment encore. C’est donc Andry Lunin qui sera le titulaire dans le but madrilène. Lucas Vazquez et Ferland Mendy occuperont sans doute les côtés de la défense, entourant une charnière composée de Éder Militão et d’Antonio Rüdiger. L’absence de Rodrygo fait réfléchir le coach italien à un changement de système. Il pourrait proposer un 4-4-2 en losange déjà vu l’an passé, au lieu de l’habituel 4-3-3 du début de saison.

Pluie de stars sur le terrain

Aligné en pointe basse de l’entrejeu contre le BvB en C1 cette semaine, Federico Valverde pourrait bien être déplacé sur le côté droit, tandis que Jude Bellingham prendrait le haut du diamant, comme ce fut souvent le cas la saison dernière. L’Anglais laisserait le cœur du milieu au duo Aurélien Tchouaméni-Luka Modric, le premier en récupérateur, le second en meneur de jeu. L’attaque sera alors menée par Vinicius Jr et Kylian Mbappé, lequel va connaître son tout premier Clasico. Le Français sera attendu au tournant pour à une défense catalane sûr d’elle, même si Marc-André ter Stegen est blessé jusqu’à la fin de la saison. Jusque-là, Iñaki Peña, la doublure de l’Allemand a donné le change.

Il devrait être protégé par un quatuor type avec Jules Koundé sur la droite et Alejandro Balde à gauche. Le très jeune mais tout aussi talentueux Pau Cubarsí serait associé à Íñigo Martínez en charnière centrale. Excellent face au Bayern Munich mercredi, le duo Marc Casadó-Pedri a de fortes chances d’être reconduit, laissant un élément comme Frenkie de Jong sur le banc. Pour les accompagner, la tendance est à une nouvelle titularisation de Fermín López, laissant un Dani Olmo, de retour de blessure, remplaçant. Devant, il ne devrait pas y avoir de changement par rapport au dernier match. Lamine Yamal et Raphinha seront sans aucun doute en soutien de Robert Lewandowski.

