L2 : Dunkerque enfonce Caen et grimpe à la 4e place

Ce lundi, la réception de Dunkerque par Caen clôturait la 22e journée de Ligue 2. En grande difficulté et lanterne rouge de l’antichambre de l’élite, Malherbe avait absolument besoin d’une victoire face aux Nordistes. Mais comme souvent cette saison, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Bruno Baltazar.

Déjà menaçant avec le poteau trouvé par Skytta (22e), Dunkerque a profité du carton rouge de Bilal Brahimi à la 37e minute pour ouvrir le score grâce à Gaëtan Courtet juste avant la pause (0-1, 45e). Face à des Caennais amorphes, Skyttä a inscrit le deuxième but pour l’USL Dunkerque. Le score n’a plus évolué et Caen a ainsi concédé une quinzième défaite en Ligue 2 cette saison. De son côté, Dunkerque fait la bonne opération et grimpe à la 4e place.