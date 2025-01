Mercato OL : Rayan Cherki a été proposé à Naples !

Quel avenir pour Rayan Cherki ? Difficile, pour l’heure, de le dire, mais l’international espoirs français arrive plus que jamais à un tournant de son aventure du côté de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, avec la possibilité de prolonger jusqu’en 2027 si jamais il n’a pas changé de club lors du prochain mercato d’été, le numéro 18 rhodanien voit son avenir toujours aussi incertain. Pisté par le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund l’été dernier, celui qui est aujourd’hui estimé à 30 millions d’euros était finalement resté en terres lyonnaises.

La suite après cette publicité

Un avenir toujours aussi incertain

Pas de quoi cependant calmer les ardeurs de ses différents courtisans alors que John Textor, l’actuel propriétaire de l’OL, a récemment avoué que son protégé avait eu des envies d’ailleurs. «Cherki ça fait deux, trois ans qu’il voulait partir, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il voulait vraiment aller au PSG (la saison passée). J’aime Rayan, je lui ai dit qu’il ne pouvait pas s’entraîner avec nous s’il n’avait pas un autre contrat. Il est revenu et je lui ai dit 'regardes comment tu joues avec quand tu as un contrat’ mais personne ne l’a poussé dehors avec la DNCG. Finalement, il est resté», confiait le dirigeant lyonnais sur RMC Sport.

Resté à l’OL, un club où il a vite été considéré comme un talent hors norme et où il a gravi les échelons avec succès les uns après les autres, Cherki a cependant mis du temps à exploser au plus haut niveau. Oui mais voilà, cette saison, sous la houlette de Pierre Sage, le natif de Lyon est devenu un titulaire indiscutable et enchaîne les prestations étincelantes. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, il reste logiquement un joueur désiré…

La suite après cette publicité

Naples, une destination envisageable ?

Dernièrement, nous vous révélions, à ce titre, que le PSG et Liverpool continuaient de pousser pour s’offrir le talent de 21 ans. L’idée étant de s’attacher au plus vite les services du footballeur lyonnais et de doubler de potentiels nouveaux courtisans l’été prochain. Méfiance, toutefois, car Relevo dévoile, ce samedi, de nouvelles informations sur le sujet. D’après le média, Cherki a, en effet, été proposé au Napoli, qui vient tout juste de perdre Khvicha Kvaratskhelia, nouveau joueur du PSG.

Reste désormais à savoir si les Partenopei seront sensibles à cette opportunité, eux qui viennent d’empocher un joli chèque de 70 millions d’euros (hors bonus) avec la vente du Géorgien dans la capitale française. Reste, enfin, à déterminer si cette possible destination sera au goût du principal concerné. Autant d’incertitudes qui rendent, pour l’heure, le dossier assez complexe, qui plus est au regard de la féroce concurrence. Une chose est sûre, l’avenir à court terme de Rayan Cherki n’a pas fini de faire parler…