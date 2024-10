PSG - PSV Eindhoven : la maladresse fait enrager tout le monde !

3e journée et nouvelle déception pour le PSG dans cette Ligue des Champions. Malgré une pléiade d’occasions, le club de la capitale a payé cher son passage à vide de 15 minutes avant la pause. Le PSV en a profité pour ouvrir le score par Noa Lang, obligeant les Parisiens à courir après le score. Dembélé et Barcola ont pourtant eu de très grosses situations de marquer en première période, avant de voir Hakimi égaliser à l’heure de jeu. L’honneur et le nul (1-1) sont sauf mais Paris manque la victoire et cherche encore son match référence dans cette C1.

La suite après cette publicité

«Je pense que le réalisme, c’est la seule chose la plus importante qui a manqué ce soir, reconnaît Marquinhos sur Canal Plus. On n’a pas eu les occasions contre Arsenal mais ce soir, c’est la finition qui a manqué. On a eu des occasions au début et en fin de match mais on n’a pas marqué, ajoute le capitaine, la mine des mauvaises soirées. Eux, ils ont tout de suite concrétisé. Ça change toute l‘histoire de ce soir. Le nul, c’est important, mais on n’a pas eu les trois points aujourd’hui.»

À lire

PSG - PSV Eindhoven : Ousmane Dembélé commence à poser un sacré problème

Marquinhos : «On a même marqué plus de buts que l’an passé où on avait un grand neuf»

«C’est un match un peu bizarre, abonde Achraf Hakimi auteur du but de l’égalisation. On a tout fait pour gagner. On s’est créé beaucoup d’occasions mais c’est pour ça qu’on ne gagne pas ce soir. On n’a pas marqué nos occasions.» Dembélé a été particulièrement maladroit, comme souvent, en frappant à bout pourtant sur la barre, tandis que Barcola n’a pas connu la même réussite qu’en Ligue 1. Et puis il y a ce dernier arrêt de Benitez sur sa ligne sur cette tête de Marquinhos. Le Brésilien ne pense d’ailleurs pas que Mbappé, ou un autre attaquant, manque.

La suite après cette publicité

«Si on prend les stats, on a pas mal de buts en ce début de saison. On en a même plus que l’an passé où on avait un grand neuf. C’est normal que les gens se focalisent sur ça. Notre équipe a changé, nos caractéristiques ont changé. C’est important de concrétiser. Nous avons de grands joueurs qui ont montré qu’ils savent marquer. On travaille à l’entraînement, dans notre tête. Il faut cette tranquillité-là dans la surface» calme Marquinhos, suivi de la promesse d’Hakimi. «On aurait pu en marquer 3 ou 4. Dimanche ça rentrera.» Contre l’OM donc.