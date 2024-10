PSG - PSV Eindhoven : les notes du match

Après une victoire initiale dans la douleur contre Girona (1-0) et un revers logique face à Arsenal (0-2), le Paris Saint-Germain poursuivait sa campagne de Ligue des Champions ce mardi face au PSV Eindhoven. Une affiche à la portée des Franciliens puisque les Néerlandais avaient perdu contre la Juventus (3-1) et partagé les points avec le Sporting CP (1-1). Pour chercher la victoire, Luis Enrique optait pour son 4-3-3 classique avec un milieu composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Fabian Ruiz quand Vitinha commençait sur le banc. Devant, Kang-in Lee accompagnait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque. De son côté, le PSV Eindhoven s’appuyait sur les anciens Niçois Walter Benitez dans les buts et Olivier Boscagli en défense centrale. Devant, Johan Bakayoko et Noa Lang épaulaient Luuk de Jong.

Le Paris Saint-Germain tentait de démarrer fort dans cette partie. Achraf Hakimi était trouvé devant le but d’un joli centre. Il effaçait Matteo Dams mais ne parvenait pas à frapper (2e). Sur cette bonne impulsion parisienne, Willian Pacho lançait idéalement sur la gauche Bradley Barcola dont la tentative allait finalement mourir dans le petit filet néerlandais (12e). Cela se précisait de plus en plus et un centre dangereux de Bradley Barcola pour Kang-in Lee provoquait l’intervention de Walter Benitez (16e). Mieux, Nuno Mendes centrait parfaitement devant le but pour Ousmane Dembélé qui accrochait finalement la barre transversale (19e). Très décevant dans le dernier geste, l’ailier allait encore rater une action à la demi-heure de jeu en frappant nettement au-dessus du cadre (30e).

Le réalisme du PSG a fait défaut

À force de rater ses occasions, le Paris Saint-Germain se faisait finalement punir. Joao Neves se faisait subtiliser le ballon par Ismaël Saibari. Ce dernier lançait sur la gauche Noa Lang qui se jouait de Marquinhos et allait ajuster Gianluigi Donnarumma (1-0, 34e). Un but qui faisait mal dans les têtes parisiennes. Sonnés, les joueurs de Luis Enrique ne parvenaient pas à revenir au score avant la pause. Au retour des vestiaires, les Parisiens poussaient à l’image d’une frappe d’Ousmane Dembélé repoussée en corner par le gardien (50e). Finalement, les efforts franciliens étaient récompensés suite à un corner. Trouvé côté gauche devant la surface néerlandaise par Fabian Ruiz, Achraf Hakimi déclenchait un tir qui allait se loger entre les jambes de Walter Benitez (1-1, 55e). Le PSV Eindhoven aurait pu reprendre l’avantage sur un contre où Guus Til se retrouvait seul face au gardien et décalait sur la gauche Noa Lang mais Marquinhos surgissait parfaitement pour dévier en corner (61e).

Un coup de froid pour les Parisiens qui mettaient ensuite le pied sur le ballon et essayaient de chercher un deuxième but. Quelques initiatives de Bradley Barcola (73e) et Achraf Hakimi (81e) ne donnaient rien quand Mauro Junior passait proche de punir les Parisiens (86e). Dans les dernières secondes, Olivier Boscagli a accroché Marco Asensio dans sa surface et l’arbitre a désigné le penalty (90e +2) avant de se déjuger. Marquinhos aurait pu marquer de la tête par la suite mais Walter Benitez repoussait devant la ligne (90e +6). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Le PSG se retrouve provisoirement dix-septième au classement quand le PSV Eindhoven est 27e et donc en dehors des places qualificatives.

Retrouvez le classement de la Ligue des Champions

L’homme du match : Hakimi (7,5) : il aurait pu commencer son match en ouvrant le score dès la 2e minute sans sa tergiversation dans les six mètres adverses, au lieu de ça le vice-capitaine a longtemps couru dans le vide dans son couloir, attendant désespérant d’être servi, par Dembélé notamment. Il fut enfin récompensé en seconde période. Ses raids ont cette fois fait très mal au PSV (52e, 58e, 67e, 75e, 79e). C’est aussi lui qui égalise d’une frappe puissante entre les jambes de Benitez (55e) et frôle le doublé d’abord sur cette tentative croisée (80e) puis sur ce tir en force (88e). Mal placé sur la perte de balle de Dembélé qui amène au but de Lang, il n’est pas directement mis en cause.

PSG :

- Donnarumma (5) : difficile de juger son match car il n’a finalement pas eu grand-chose à faire. Sans danger durant la première période, il se contente d’aller chercher deux ballons aériens dans sa surface. La suite est plus frustrante, car, avec un Marquinhos pris par la feinte de Lang, il est exposé et doit rendre les armes sur le tir de l’ailier batave (34e). L’Italien n’est en revanche pas inquiété sur cette frappe de Bakayoko (58e) et voit celui de Mauro filer au-dessus (86e). Enfin, il est supplée par Marquinhos devant Til et Lang (60e).

- Hakimi (7,5) : voir ci-dessus.

- Marquinhos (6) : un début de match encourageant entre une relance bien sentie et un duel âpre remporté proche du poteau de corner sur Saibari (29e). On l’a senti plutôt à l’aise dans sa surface mais il a perdu pied sur le but de Lang, pris par la feinte de son adversaire qui a ouvert la porte au but (34e). Il lui a fallu quelques minutes pour s’en remettre puisqu’il s’est manqué sur un ballon dans la surface et n’a pas été assez prompt à défendre sur Saibari lors de ce coup-franc (42e). Le capitaine s’est bien repris par la suite, affichant plus d’autorité. Il effectue d’ailleurs un retour XXL devant Lang (60e) et aurait été le héros de la rencontre sans un arrêt non moins spectaculaire sur sa ligne de Benitez (90e+5).

- Pacho (6) : encore une bonne prestation de sa part. Le défenseur est en confiance et ça se voit. Il attire les ballons. Auteur de bons jaillissements pour intercepter quelques situations néerlandaises, il est également à de nombreuses reprises sur la trajectoire des transmissions adverses. Une excellente balle de but dans la profondeur pour Barcola parti lancé au but (11e). Battu une fois sans conséquence de la tête par Bakayoko (33e), il l’est à nouveau dans les airs face à De Jong, ce qui a bien failli un but sans le retour de Marquinhos (60e). Un tacle salvateur devant Til (73e).

- Nuno Mendes (5) : aussi bon offensivement qu’il a été faible défensivement. Paradoxal pour un latéral à qui on reproche de ne pas assez lâcher les chevaux en attaque. Côté pile, il offre un centre parfait pour Dembélé qui se rate à bout portant (19e), et une offrande en profondeur pour Barcola qui ne peut conclure (27e). Côté face, il est apparu en difficulté face à Bakayoko dans son couloir lorsqu’il fallait serrer la vis. Le Portugais a connu des problèmes de distance, même s’il effectue une interception importante dans les pieds de Gil alors que le danger rôdait dans son dos (14e), et se manque complètement sur cette déviation de De Jong (60e). Averti pour contestation (40e).

- Zaïre-Emery (6) : un début de match très intéressant entre des interceptions et des projections balle au pied étant à l’origine de situations dangereuses (4e, 15e). Du trio au milieu de terrain, c’est certainement celui qui s’en est le mieux sorti ce soir, même s’il n’a pas toujours été adroit techniquement. Durant le temps faible de son équipe, il fut l’un des seuls à garder la tête hors de l’eau. Le jeune international aurait pu peser encore plus sur la seconde période où il n’est pas loin de reprendre ce centre d’Hakimi (79e). Remplacé par Mayulu (81e) positionné en attaquant de pointe.

- Neves (5,5) : l’ancien joueur de Benfica a rendu une prestation assez neutre, malgré quelques coups d’éclat. Aligne en pointe basse de ce milieu de terrain, il fut à l’origine de pas mal de ballons récupérés, œuvrant à la domination de son équipe, qui n’hésitait pas à repasser par ses pieds pour changer de zone. Il fut d’ailleurs assez juste dans sa maîtrise technique. Le jeune portugais est aussi l’auteur d’une passe incroyable de la poitrine pour Dembélé (30e) où il n’est pas récompensé.

- Ruiz (4) : de retour dans le onze en étant préféré à Vitinha, le champion d’Europe a soufflé le chaud et surtout le froid. On ne peut pas lui reprocher son niveau d’engagement mais le jeu ralentissait lorsque le ballon passait dans ses pieds, en plus de ne pas être toujours très précis. Cette lenteur se remarquait aussi par ce tir plein axe bien trop mou pour inquiéter Benitez (48e). Le PSG attend encore plus de celui qui a rayonné sur le dernier Euro. Remplacé par Vitinha (59e), dont l’interception sur ce contre mené par Bakayoko s’est avérée précieuse (81e).

- Dembélé (3,5) : une entame de match très difficile avec pas moins de 12 ballons perdus durant les 20 premières minutes (7 passes réussies sur 17), dont une situation gâchée aux abords de la surface (4e). Il doit faire beaucoup mieux que toucher la barre seul face à Benitez sur ce très bon centre de Nuno Mendes (19e). L’ancien Barcelonais se rate à nouveau en frappant en force seul dans la surface face au but (30e). Il a aussi pris des risques parfois inutiles en défense. L’international français a un peu redressé la barre en seconde période, à l’image de ce tir cadré (50e) et d’une entente avec Hakimi bien plus efficace mais ça n’a pas suffi pour celui qui était pourtant très attendu après avoir été mis à l’écart lors du dernier match de Ligue des Champions face à Arsenal. Remplacé par Doué (81e).

- Lee (3,5) : deux passes mal assurées pour commencer pour le Sud-Coréen qui a eu du mal à se mettre au niveau technique. Aligné en pointe, il s’offre une belle frappe enroulée du gauche obligeant Benitez à la parade (15e) mais ce fut à peu près tout pour lui. Avec son rôle de faux-neuf, il a eu du mal à peser sur la défense, se contentant souvent de jouer en retrait et trop loin du but. Malgré sa mobilité et ses efforts pour faire bouger le bloc néerlandais, l’habituel milieu offensif n’a pas eu le rendement espéré et a été remplacé par Asensio (68e), qui a bien cru obtenir un pénalty en fin de rencontre (90e+4).

- Barcola (4,5) : il a eu le mérite d’insister jusqu’au bout du match alors que la réussite l’a toujours fui dans cette soirée. Ce manque de réalisme a d’ailleurs compliqué la tâche des siens, menés contre le cours du jeu à la pause. Il ne cadre pas ses premières tentatives sur des passes de Pacho (11e) et Nuno Mendes (27e) et n’inquiète pas suffisamment Benitez sur cette nouvelle opportunité (57e). Le meilleur buteur parisien de ce début de saison s’est aussi montré altruiste comme pour Fabian Ruiz (48e). Ses quelques efforts défensifs ont fait du bien (32e, 64e) mais il a globalement un peu déçu. Remplacé par Kolo Muani (81e) qui a eu une petite occasion (85e).

PSV :

- Benitez (6) : la dure loi du poste de gardien de but a encore frappé. Impérial tout au long de la rencontre, l’Argentin paie au prix sa fort boulette terrible sur l’égalisation d’Hakimi. Auteur d’une bonne première intervention devant Kang-in Lee (15e), il sort un nouvel arrêt monstrueux devant le Coréen juste avant la pause, mais une faute avait de toute façon était sifflée par Monsieur Nyberg. Sauvé par sa barre sur un raté incroyable d’Ousmane Dembélé en première période, l’Argentin s’interpose bien sur une frappe enveloppée du Français (49e). Excellent en fin de rencontre malgré son erreur, il sauve les siens au bout du temps additionnel (90+5e). 7 arrêts au total.

- Mauro Junior (5) : mis en difficulté par la vitesse de Bradley Barcola en début de match, le Brésilien a tardé avant de rentrer dans sa rencontre. Averti juste avant la pause (45e), il n’a pas été gêné par ce carton avec l’extinction de Barcola au retour des vestiaires. En seconde mi-temps, l’arrière gauche de formation s’est même permis quelques percées offensives. Seul à l’entrée de la surface, sa frappe croisée frôle la lucarne de Donnarumma et fait parcourir un dernier frisson dans le Parc des Princes (85e).

- Flamingo (5) : face à un Paris Saint-Germain sans véritable avant-centre, la charnière du PSV Eindhoven a été assez tranquille jusqu’à l’ouverture du score parisienne. Impuissant sur l’ouverture du score d’Achraf Hakimi, le défenseur de 21 ans frôle le CSC quelques minutes plus tard et est bien heureux de voir le ballon filer au-dessus de son but après son intervention délicate sur un centre venu de la droite (57e). Aux côtés d’un Boscagli exemplaire, le Néerlandais a, lui aussi, tenu son rang.

- Boscagli (7) : on ne pourra pas reprocher grand-chose à Olivier Boscagli ce soir. Précieux dans les duels et agressifs dans ses interventions, il devance parfaitement Ousmane Dembélé pour offrir la situation l’origine du premier but de la rencontre pour le PSV. Avec cinq duels remportés sur huit, trois interceptions et huit dégagements, l’ancien Niçois a délivré une prestation très solide. Il aurait pu être sanctionné par un pénalty sur une situation litigieuse en toute fin de match (90+4e).

- Dams (2,5) : il peut remercier Ousmane Dembélé d’avoir été aussi mauvais devant les buts ce soir. Souvent pris à revers par le français que ce soit dans ses dribbles ou ses appels en profondeur, il lui aura laissé beaucoup trop d’espaces en première mi-temps. Toujours autant en difficulté au retour des vestiaires, son manque de propositions offensives s’explique par la menace constante apportée par Achraf Hakimi, mais a peut-être manqué sur certaines situations.

- Til (4) : membre le moins en vue du milieu d’Eindhoven, l’international néerlandais a eu du mal à se montrer dangereux ce soir. Lancé seul face à Donnarumma sur la meilleure situation des hommes de Peter Bosz en seconde période, le milieu batave se trompe totalement en voulant décaler son coéquipier et perd la balle (59e). Invisible offensivement et peu impliqué défensivement sur le reste de la rencontre, mais où était Til ?

- Tillman (6) : ultra-précieux à la récupération et précis dans ses transmissions, l’Américain a été une pièce essentielle du système de Peter Bosz ce soir. Aux côtés des plus offensifs Til et Saibari, son impact défensif a été primordial pour l’équilibre du milieu néerlandais, surtout en fin de match avec le réveil parisien.

- Saibari (5,5) : passeur décisif sur le but de Noa Lang, le Marocain aura été intéressant offensivement. Il fut toujours disponible au cœur du jeu et ses prises de balles ont permis à plusieurs reprises d’apporter de la verticalité au PSV. Remplacé par Richard Ledezma à la 84e minute, qui se sera contenté de défendre.

- Bakayoko (3) : soirée difficile pour l’international belge. Malgré plusieurs ballons très intéressants à jouer, le gaucher n’aura pas réussi à apporter le danger attendu dans la défense parisienne. Moins en vue qu’à l’accoutumée (deux dribbles réussis, huit ballons perdus), il aura rendu la tâche facile à un Nuno Mendes qui n’a pourtant pas toujours été à son avantage dans le domaine défensif. Remplacé par Isaac Babadi à la 84e minute, averti dans le temps additionnel.

- de Jong (5,5) : assez isolé à la pointe de l’attaque, son jeu de tête et son travail de déviation dos au but auront tout de même bien aidé à la conservation du ballon des joueurs de Peter Bosz (12 duels aériens gagnés sur 15). Sevré de ballons dans la zone de vérité, le buteur de 34 ans s’est aussi permis de décrocher pour toucher le cuir. Il ne lui aura manqué qu’un but pour délivrer le match idéal.

- Lang (7) : qu’elle aura fait mal au Paris Saint-Germain cette ouverture de Noa Lang. Sur la première vraie situation franche du PSV en transition, il se défait sans la moindre difficulté de Marquinhos avant d’ajuster Donnarumma d’une frappe puissante au premier poteau (34e). Dans un style moins habituel pour lui, le numéro 10 du PSV aura aussi travaillé de l’autre côté du terrain pour compenser les montées d’Achraf Hakimi. Remplacé par Couhaib Driouech à la 64e minute, qui dévisse totalement sa frappe sur sa seule situation en fin de match.