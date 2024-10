LdC : impuissant, le PSG arrache le nul contre le PSV Eindhoven

Après une victoire initiale dans la douleur contre Girona (1-0) et un revers logique face à Arsenal (0-2), le Paris Saint-Germain poursuivait sa campagne de Ligue des Champions ce mardi face au PSV Eindhoven. Une affiche à la portée des Franciliens puisque les Néerlandais avaient perdu contre la Juventus (3-1) et partagé les points avec le Sporting CP (1-1). Pour chercher la victoire, Luis Enrique optait pour son 4-3-3 classique avec un milieu composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Fabian Ruiz quand Vitinha commençait sur le banc. Devant, Kang-in Lee accompagnait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque. De son côté, le PSV Eindhoven s’appuyait sur les anciens Niçois Walter Benitez dans les buts et Olivier Boscagli en défense centrale. Devant, Johan Bakayoko et Noa Lang épaulaient Luuk de Jong. Le Paris Saint-Germain tentait de démarrer fort dans cette partie. Achraf Hakimi était trouvé devant le but d’un joli centre. Il effaçait Matteo Dams mais ne parvenait pas à frapper (2e). Sur cette bonne impulsion parisienne, Willian Pacho lançait idéalement sur la gauche Bradley Barcola dont la tentative allait finalement mourir dans le petit filet néerlandais (12e). Cela se précisait de plus en plus et un centre dangereux de Bradley Barcola pour Kang-in Lee provoquait l’intervention de Walter Benitez (16e). Mieux, Nuno Mendes centrait parfaitement devant le but pour Ousmane Dembélé qui accrochait finalement la barre transversale (19e). Très décevant dans le dernier geste, l’ailier allait encore rater une action à la demi-heure de jeu en frappant nettement au-dessus du cadre (30e).

À force de rater ses occasions, le Paris Saint-Germain se faisait finalement punir. Joao Neves se faisait subtiliser le ballon par Ismaël Saibari. Ce dernier lançait sur la gauche Noa Lang qui se jouait de Marquinhos et allait ajuster Gianluigi Donnarumma (1-0, 34e). Un but qui faisait mal dans les têtes parisiennes. Sonnés, les joueurs de Luis Enrique ne parvenaient pas à revenir au score avant la pause. Au retour des vestiaires, les Parisiens poussaient à l’image d’une frappe d’Ousmane Dembélé repoussée en corner par le gardien (50e). Finalement, les efforts franciliens étaient récompensés suite à un corner. Trouvé côté gauche devant la surface néerlandaise par Fabian Ruiz, Achraf Hakimi déclenchait un tir qui allait se loger entre les jambes de Walter Benitez (1-1, 55e). Le PSV Eindhoven aurait pu reprendre l’avantage sur un contre où Guus Til se retrouvait seul face au gardien et décalait sur la gauche Noa Lang mais Marquinhos surgissait parfaitement pour dévier en corner (61e). Un coup de froid pour les Parisiens qui mettaient ensuite le pied sur le ballon et essayaient de chercher un deuxième but. Quelques initiatives de Bradley Barcola (73e) et Achraf Hakimi (81e) ne donnaient rien quand Mauro Junior passait proche de punir les Parisiens (86e). Dans les dernières secondes, Olivier Boscagli a accroché Marco Asensio dans sa surface et l’arbitre a désigné le penalty (90e +2) avant de se déjuger. Marquinhos aurait pu marquer de la tête par la suite mais Walter Benitez repoussait devant la ligne (90e +6). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Le PSG se retrouve provisoirement dix-septième au classement quand le PSV Eindhoven est 27e et donc en dehors des places qualificatives.