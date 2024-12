Le PSG pense à la révélation Omar Marmoush !

Le mercato hivernal approche, et forcément, son lot de rumeurs parfois fiables et parfois farfelues commence aussi à pointer le bout de son nez. Et au vu des récentes prestations du PSG, il n’est pas à exclure que ça bouge lors du mercato hivernal. Il est par exemple déjà question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Mohamed Salah, la star de Liverpool, qui devrait quitter Anfield en fin de saison, libre de tout contrat.

Le quotidien L’Équipe révèle d’ailleurs dans son édition du jour que le club de la capitale est à la recherche d’un ailier gauche, alors que la relation entre Luis Enrique et plusieurs de ses joueurs est plutôt tendue. Nous vous révélions par exemple, en exclusivité, que le courant passe mal entre le coach espagnol et Bradley Barcola. C’est aussi le cas avec Ousmane Dembélé, alors que la gestion du cas Randal Kolo Muani par l’Espagnol suscite aussi des interrogations.

Des statistiques monstrueuses

Plus qu’un luxe ou un caprice, l’arrivée d’un nouveau joueur offensif s’avère donc être une nécessité pour l’écurie francilienne, qui semble moins bien lotie que ses rivaux européens devant. Et selon les médias anglais, les Parisiens s’intéressent à une des sensations de la saison, Omar Marmoush. Attaquant de pointe aussi capable d’évoluer sur un flanc, l’Égyptien de 25 ans cartonne avec l’Eintracht Francfort et affiche des statistiques démentielles en Bundesliga : 13 buts et 7 passes décisives en 12 rencontres seulement.

The Mirror révèle ainsi que le PSG fait partie des clubs intéressés par ses services. Le club de la capitale a ainsi envoyé des scouts pour le superviser face au FC Midtjylland en Europa League la semaine dernière notamment, rencontre pendant laquelle l’attaquant a inscrit un but et délivré une passe décisive. Son prix pourrait environner les 70 millions d’euros selon le média, alors que Manchester United et Liverpool sont aussi sur le coup. Clairement, Marmoush sera un des hommes forts des prochains mercatos…