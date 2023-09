Tottenham : Guglielmo Vicario a déjà fait oublier Hugo Lloris aux Spurs

La suite après cette publicité

C’était l’une des premiers grands renforts estivaux de Tottenham durant le dernier mercato d’été. Après une année spectaculaire à Empoli en Serie A, le gardien italien Guglielmo Vicario (26 ans) a posé ses bagages aux Spurs le 27 juin dernier en paraphant un contrat de 5 années avec l’écurie de Premier League pour un montant de 20 millions avec bonus. Lors de sa présentation, le natif d’Udine en Italie avait conscience de l’importance de son rôle dans le système collectif du nouvel entraîneur du club londonien Ange Postecoglou : «L’entraîneur, il m’a dit que le gardien était très important avec sa mentalité offensive. C’est un poste avec une grande responsabilité car si vous échouez, 99 % du temps c’est un but pour les adversaires. Mais j’aime cette responsabilité, j’aime épargner, j’aime être en contact avec l’herbe», avait déclaré le portier international italien.

Et une chose est sûre : Le joueur de 26 ans est doué avec le ballon aux pieds, notamment dans les longues relances. Cela pourrait rassurer certains fans des Spurs qui n’ont jamais été en confiance avec Hugo Lloris qui a toujours eu du mal avec cet aspect de son jeu bien qu’il ait toujours été un top gardien à son poste. Guglielmo Vicario est un gardien moderne par excellence, très à l’aise avec le ballon aux pieds. Toutes ses qualités ont plu à la direction de Tottenham qui en ont rapidement fait une priorité estivale dans un été marqué par une période de transition importante avec le départ de la légende Harry Kane pour le Bayern Munich. Après quatre journées de championnat anglais, le Tottenham d’Ange Postecoglou, toujours invaincu, pointe à la 2ème position avec trois victoires derrière Manchester City.

À lire

Premier League : Ange Postecoglou élu entraîneur du mois d’août

De grosses prestations marquées au fer !

Si son talent était déjà bien connu en Italie, l’Angleterre a fait connaissance avec l’impérial Guglielmo Vicario en cet après-midi du samedi 19 août 2023, quand son équipe de Tottenham a rencontré Manchester United sur la pelouse londonienne des Spurs, au cours de la 2ème journée de Premier League. Une contribution à cette victoire (0-2) qui a plus que jamais impressionné le staff des Spurs et tous les experts du football anglais avec son total de 6 parades. L’entraîneur des Spurs avait déjà fait l’éloge de son nouveau gardien durant la préparation estivale : «il est juste de dire que Guglielmo Vicario s’est très bien intégré au groupe. C’est un bon gars et un gardien exceptionnel », avait alors déclaré l’entraîneur australien en juillet dernier. Sur cette entame de saison, Guglielmo Vicario a sauvé +90% de tous les tirs cadrés qu’il a encaissés en Premier League et n’a encaissé que trois buts en jeu ouvert (hors pénalty et coups de pied arrêtés). Aucun gardien n’en a encaissé moins en Angleterre.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, Guglielmo Vicario a envoyé un message aux fans de Tottenham en écrivant pour les remercier pour ce début de saison incroyable, alors qu’il n’est jamais facile pour les footballeurs italiens de s’expatrier et de performer immédiatement : «Avant la trêve internationale, je voulais prendre un moment pour remercier les fans des Spurs pour leur incroyable accueil. Les nouveaux départs peuvent être difficiles, vous avez rendu cela amusant». Pour rappel, Aa cours des deux dernières saisons, Guglielmo Vicario a effectué 249 arrêts, seul Jeremías Ledesma de Cadix (255) a un meilleur total sur cette période dans les cinq plus grosses ligues européennes. Si Tottenham digère aussi bien cette transition, c’est en grande partie grâce à Vicario qui a atténué assez rapidement le changement dans les cages de l’équipe, alors que le Français Hugo Lloris était le capitaine de l’équipe avec 447 matchs disputés sous ce maillot.