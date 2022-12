FC Barcelone : Sergi Roberto veut prolonger

La suite après cette publicité

Alors qu’il a, cette saison, retrouvé du temps de jeu avec le FC Barcelone, Sergi Roberto se sent de nouveau bien au sein du club catalan. Un plaisir retrouvé qui, comme il l’admet, confirme son envie de continuer son aventure avec les Blaugranas. Interviewé sur RAC1, le second capitaine du Barça s’est exprimé sur son avenir, lui à qui il reste encore un an de contrat à honorer.

« Nous n’avons pas encore commencé à parler, mais mon idée est de rester. Les deux dernières années, je n’ai pas apprécié, et je ne voulais pas partir avec ce sentiment. Je profite à nouveau du football. Je serais très excité de pouvoir continuer, de pouvoir me faire plaisir sur le terrain sous le maillot du Barça », a-t-il ainsi expliqué, insistant également sur le fait qu’il avait retrouvé la pleine mesure de son physique, un élément majeur de son retour au plus haut niveau.

À lire

Liga : l’arbitre Mateu Lahoz sous le feu d’une nouvelle polémique