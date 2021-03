Algérie : Djamel Belmadi dévoile sa liste des 23

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, se faisait attendre. Les Fennecs n’avaient toujours pas annoncé la liste des 23 joueurs qui iront jouer la Zambie et le Bostwana lors des dernières journées de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour cette trêve, Djamel Belmadi a décidé de faire confiance aux habitués et traditionnels cadres de l'équipe. Et si longtemps, le sélectionneur a douté de la présence des joueurs de Ligue 1, Islam Slimani, Belamri, Belkebla et Farid Boulaya seront bien présents. À noter la première sélection d’Ahmed Touba et Naoufel Khacef, l'ancien Bordelais.