ASSE : Jean-Philippe Krasso va rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade

Après une saison aussi exceptionnelle sur le plan individuel, il était difficile d’imaginer Jean-Philippe Krasso rester à Saint-Etienne en Ligue 2 la saison prochaine. Débusqué par l’ASSE en provenance d’Épinal lors de l’été 2020, le natif de Stuttgart a été l’un, si ce n’est, le meilleur stéphanois de la saison. Auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 35 rencontres avec le club du Forez, il a fini deuxième meilleur buteur de l’antichambre de l’élite. Problème, face à l’incapacité du club ligérien de remonter en Ligue 1 et alors qu’il a 25 ans, l’international ivoirien aspire à de nouveaux horizons et a déjà refusé de nombreuses offres proposées par Saint-Etienne. Plusieurs équipes étaient d’ailleurs intéressées pour s’attacher les services de l’ancien Spinalien.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, malgré les sollicitations insistantes du Lokomotiv Moscou et de l’Udinese, Krasso a décidé de rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade. En plein rassemblement avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, le buteur de Saint-Etienne a pris sa décision ces derniers jours. En Serbie, ce dernier touchera 600 000 euros par an, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions. En effet, voilà huit saisons de suite que la formation de Belgrade est championne et dispute la C1. Alors que sa visite médicale est prévue ce mardi, il devrait parapher un contrat de quatre ans dans la foulée.

À lire

Leeds : la piste Patrick Vieira prend de l’épaisseur