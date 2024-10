Liga : Griezmann offre la victoire à l’Atlético contre Leganés

L’Atlético s’est remis la tête à l’endroit. Face à Leganés ce dimanche, les Colchoneros se sont imposés 3-1, mettant fin à leur triste série de trois matches sans victoire. En début de match pourtant, c’étaient bien leurs voisins madrilènes qui débloquaient la situation par Yvan Neyou, auteur d’un missile sous la barre d’Oblak (0-1, 34e). Diego Simeone procédait à cinq changements entre la 46e et la 64e minute, puis la lumière venait.

Après avoir tout raté en première période, Sørloth nous gratifiait d’une sublime madjer sur un centre de Witsel (1-1, 69e), avant de s’offrir un doublé sur un service de l’entrant Alvarez dans les derniers instants (90+10e, 1-3). Un peu plus tôt, c’était Griezmann, servi par Giuliano Simeone, qui avait permis à l’Atleti de prendre l’avantage au score (1-2, 81e). Un 185e but en rouge et blanc pour le Français, qui permet à son équipe de conforter sa 3e place en Liga, à quatre points du Real Madrid et du Barça. Passé proche de l’exploit, Leganés reste finalement 17e.