Mercato : ça part dans tous les sens à Nice

Sur le terrain, on ne peut pas dire que tout va bien du côté de l'OGC Nice. Au contraire. Accrochés par Toulouse (1-1) et Strasbourg (1-1) et défaits à Clermont (0-1), les Aiglons sont aussi en ballottage défavorable en Ligue Europa Conference après une défaite 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv. De quoi crisper la direction niçoise et Lucien Favre qui aurait aimé que le mercato prenne une autre tournure ces derniers jours. Car si Aaron Ramsey ou encore Kasper Schmeichel sont arrivés, le technicien suisse n'est absolument pas content du mercato niçois. Et ce malgré les nombreuses pistes aussi bien en défense qu'en attaque. Car des divergences existent entre l'ancien coach de Dortmund et Iain Moody.

Pourtant, selon nos informations, au poste de latéral gauche l'une des rares pistes à avoir fait l'unanimité se nomme Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien de l'Atlético de Madrid était pisté par l'OGC Nice et apprécié par Favre et Moody, ce qui est assez rare pour être souligné. Les dirigeants niçois ont même contacté les Colchoneros, qui étaient d'accord pour un prêt payant de 4 millions d'euros. Mais le gros salaire du joueur a totalement freiné le Gym dans ce dossier. A gauche, outre Marcelo, qui est toujours dans les petits papiers du club, c'est aussi Giuseppe Pezzella qui a été proposé. Si Lucien Favre a validé cette piste, ce n'est pas le cas de Iain Moody. Symbole encore une fois des divergences qui existent entre les deux hommes.

Un secteur offensif en chantier

Outre la défense, les incompréhensions sur le mercato se font aussi ressentir pour le secteur offensif. Ces dernières heures, Nice semble tenir enfin sa recrue en attaque, à savoir Nicolas Pépé. L'Ivoirien arrive en prêt sec en provenance d'Arsenal. Mais Lucien Favre souhaite toujours un attaquant de pointe. Le technicien suisse attend surtout l'ailier gauche Francis Amuzu qui a déjà donné son accord à l'OGC. Mais cette fois-ci, c'est Anderlecht qui bloque pour le moment ce dossier. Au poste de numéro 9, si Edinson Cavani a été une piste pendant longtemps, Lucien Favre veut en priorité Bamba Dieng. L'attaquant de l'OM est un profil qu'aime beaucoup Favre mais il faudra attendre les derniers jours pour que cela bouge dans ce dossier.

De son côté, Iain Moody a plutôt ciblé le profil de l'attaquant chilien de Blackburn Berenton Diaz. Mais le club anglais a refusé l'offre de 12 millions du club niçois. Symbole encore une fois que les deux hommes ne sont pas vraiment sur la même longue d'onde et que cela commence à avoir un vrai impact sur le sportif. Les prochains jours seront décisifs et très importants pour Nice qui va vite devoir trouver des solutions pour redresser la barre sur le plan sportif. Car le mercato pourrait vite tourner au fiasco...