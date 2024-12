Arsenal mate Monaco

La Ligue des Champions nouvelle formule réserve son lot de surprises, c’est le moins que l’on puisse dire. Si certains clubs tiennent leur rang (Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, Arsenal, Bayern Munich), d’autres ont de grandes difficultés (PSG, Real Madrid, Manchester City, ou la Juventus notamment). Ce qui promet trois dernières journées de haute volée avec des rebondissements en pagaille, où il y aura forcément des victimes dans les grosses écuries européennes, que ce soit pour les barrages de février prochain ou pire même l’élimination pure et simple de la compétition.

Pour cette ultime soirée de la 6e journée de la phase de championnat, plusieurs grosses affiches sont au programme. Entre Arsenal-Monaco, Juventus-Manchester City et Dortmund-Barça, il y aura du choc un peu partout en Europe. Pour profiter de ces 3 affiches et apporter un peu de piquant à votre soirée, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose de doubler votre 1er pari, jusqu’à 90€ de bonus et 10€ offert avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Arsenal bat Monaco 1-0, 2-0 ou 3-0 cote à 1,97

Si l’on se fit au classement de la Ligue des Champions, le match est équilibré puisque le 7e rencontre le 8e. Mais que ce soit sur le papier ou sur la forme du moment, l’avantage penche clairement en faveur des Gunners. Redoutable à l’Emirates, le club londonien ne laisse que peu de miettes et le PSG qui est tombé 2-0 il y a quelques semaines peut en témoigner. Seul Liverpool a ramené un match nul tandis que Manchester United a récemment mordu la poussière là aussi 2-0. Monaco, plutôt à l’extérieur, marque le pas depuis quelque temps et sa défaite à l’Orange Vélodrome contre l’OM il y a peu en est le parfait exemple. Ajoutez à cela une défaite cruelle des Monégasques face au Benfica et tout semble indiquer que la bande à Arteta va prendre le dessus sur celle d’Adi Hutter. Une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 est l’option la plus plausible selon nous. De quoi se régaler sans risque puisque si votre pari est perdant, vous récupérerez 90 € en crédit de jeu. Pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais Arsenal gagne 1-0, 2-0 ou 3-0, c’est tout bonus puisque votre mise de 90 € vous permettra de toucher 267,30 € en plus de votre mise : 177,30 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

La Juventus et Manchester City font match nul, cote à 3,50

Là aussi, il s’agit d’un choc XXL entre deux places fortes du football européen. Entre une Juventus qui retrouve des couleurs après 2 ans de purgatoire et une formation de Manchester City en plein doute, l’affrontement promet d’être serré. Invaincu depuis 9 matches toutes compétitions confondues, le club italien a déjà montré sa solidité depuis l’arrivée de Thiago Motta sur le banc de touche. Manchester City, qui n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches, devrait avoir toutes les peines du monde à se défaire d’une Vieille Dame qui ne va rien lâcher. Un match nul est une issue plus que plausible entre deux équipes qui totalisent exactement le même parcours dans ce championnat, à savoir 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite.

But de Robert Lewandowski, cote à 2,15

Adepte des statistiques, vous devez tenter votre chance tant le % de chance de voir Robert Lewandowski marquer face au Borussia Dortmund est élevé. Déjà parce que le serial buteur polonais va retrouver son ancienne équipe et c’est souvent synonyme de but pour le principal intéressé, mais aussi et surtout devant les stats hors norme du joueur. Avec 23 buts marqués en 22 matches toutes compétitions confondues, Lewi est dans la forme de sa vie à… 36 ans. Mieux en Ligue des Champions son ratio but / temps de jeu donne le tournis avec 1,4 but par match. Si vous hésitez encore, sachez que Lamine Yamal, qui a déjà délivré 10 passes décisives cette saison sera là et que Lewandowski est le tireur attitré des penaltys. Enfin, face à une équipe qui joue un jeu débridé, les buts devraient pleuvoir durant cette rencontre. Avec une cote à 2,15, c’est un coup à tenter assurément !

