CdM 2022, Argentine-France : la RATP renomme la station de métro Argentine

Paris a lancé la finale de la Coupe du Monde dans le métro cette nuit ! À l’occasion de la finale du Mondial entre l’Argentine et la France, programmée ce dimanche, à partir de 16h, et à suivre en direct sur Foot Mercato, la RATP a décidé de renommer la station «Argentine», située sur la ligne 1. On peut désormais lire "Argentine - France, Allez les Bleus" sur les quais de la station située à la limite du quartier de Chaillot (16e arrondissement) et du quartier des Ternes (17e arrondissement).

Dénommée à l'origine «Obligado», en référence à une bataille remportée par les armées françaises et britanniques face à l'Argentine, la station avait été rebaptisée «Argentine» le 25 mai 1948, quelques mois après la visite dans la capitale d'Eva Perón, compagne de Juan Perón, président argentin de l'époque. Un geste symbolique en guise de remerciement pour l'aide alimentaire apportée par la nation argentine lors de l'après-guerre. Reste à savoir si la RATP a également prévu une amélioration des conditions de transport pour l'occasion.