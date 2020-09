Monaco : Niko Kovac catégorique pour Benoît Badiashile

Annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen, de Manchester United et du Real Madrid, Benoît Badiashile (19 ans) ne devrait toutefois pas bouger cet été. C'est l'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac qui l'a lâché au cours d'un entretien accordé à la chaîne Téléfoot.

La suite après cette publicité

«Notre objectif est de lui faire franchir un cap, en jouant beaucoup de matches en Ligue 1, qui est un très bon championnat. On ne veut pas le vendre, c'est très clair, il restera ici cette saison. Il connaît le club, l'environnement. Partir si jeune n'est pas forcément gage de réussite», a-t-il lancé. Le jeune défenseur central, auteur d'un bon début de saison (2 buts en 2 matches de L1) et sous contrat jusqu'en juin 2024, et ses courtisans savent donc à quoi s'en tenir.