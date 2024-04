L1 : Rennes gifle Nantes et reste dans la course à l’Europe

Dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, le FC Nantes accueillait le Stade Rennais pour un derby breton très attendu. Quatorzièmes au coup d’envoi, les Canaris pouvaient frapper un grand coup dans la course au maintien. En face, les Rennais se devaient de l’emporter pour rester dans la course à l’Europe. Une affiche qui débouchait finalement sur une confrontation relativement terne au cours des 45 premières minutes. Si Desiré Doué était tout proche d’ouvrir le score, le jeune ailier rennais voyait finalement sa tentative heurter la barre puis le poteau opposé de Lafont (27e). Malchanceux, les Rennais repartaient à l’attaque mais butaient sur un bloc nantais bien en place. Au retour des vestiaires, le SRFC revenait avec les mêmes intentions offensives. Trouvé par Santamaria au point de penalty, Kalimuendo tentait de faire la différence mais sa frappe n’était pas cadrée (54e). Dans la foulée, Wooh s’imposait dans les airs suite à un corner mais sa tête manquait elle aussi de précision (58e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Rennes 42 30 8 11 9 10 44 36 14 Nantes 31 30 -20 9 4 17 28 48

À force d’insister, Rennes trouvait finalement la faille. Sur un centre en retrait de Guéla Doué, Kalimuendo reprenait d’un enroulé du droit et trompait le dernier rempart nantais (0-1, 67e). Entré en jeu, Bourigeaud allait lui permettre aux siens de doubler la mise. Servi par ce dernier, Kalimuendo était fauché par Lafont dans la surface (75e). Sans trembler, le milieu rennais se chargeait alors de convertir le penalty (0-2, 76e). Pour parachever cette victoire, Gouiri y allait également de son but dans le temps additionnel (0-3, 90+1e). Appliqués et rigoureux défensivement malgré un sursaut d’orgueil nantais dans le dernier quart d’heure, les visiteurs conservaient ce précieux avantage dans les ultimes secondes. Avec ce résultat (0-3), le Stade Rennais grimpe à la 7e place et reste dans la course à l’Europe. De son coté, le FC Nantes pointe au 14e rang et demeure sous la menace du HAC et de Metz, qui s’affrontent ce dimanche.