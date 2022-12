CdM 2022 : le pari insolite entre Wojciech Szczęsny et Lionel Messi

C'est un pari pour le moins insolite auquel se sont prêtés Wojciech Szczęsny et Lionel Messi, à l'occasion de la rencontre entre la Pologne et l'Argentine (0-2), hier soir. Dans une rencontre au terme de laquelle les deux équipes ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition, une décision arbitrale a fait polémique. En effet, Lionel Messi s'est vu être accordé un pénalty généreux après une sortie hasardeuse du portier polonais et la consultation de la VAR. Un visionnage de la vidéo ayant laissé le temps aux deux protagonistes de parier sur le fait que le pénalty serait, ou non, attribué à la Pulga.

« J'ai parié Messi 100 euros, que l'arbitre n'allait pas accorder le penalty... alors j'ai perdu un pari avec Messi . Je ne sais pas si c'est autorisé, peut-être qu'ils vont me pénaliser... Je ne vais pas le payer, il a déjà assez d'argent », raconte ainsi le portier de la Juventus Turin. Une situation cocasse de laquelle les deux joueurs sont finalement sortis de manière positive, parvenant tous deux à rallier le tour suivant de la compétition.