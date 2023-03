PSG : Nuno Mendes raconte sa connexion avec Kylian Mbappé

Satisfaction de la saison parisienne, Nuno Mendes (20 ans) s’est exprimé sur son entente avec la star parisienne Kylian Mbappé. Interrogé par les caméras du club parisien, le latéral portugais a expliqué la difficulté de défendre sur l’international français, tout en expliquant que cela lui permettait de progresser.

«Je m’entraîne tous les jours avec de grands joueurs, ça m’a fait évoluer. L’entraînement aide aussi. Nous avons de très bons joueurs en un-contre-un et cela me fait grandir. C’est difficile de défendre contre Kylian Mbappé à l’entraînement, mais ça me fait progresser et ça m’aide à savoir comment défendre sur l’adversaire. Je pense que j’ai évolué dans ce domaine. Nous sommes deux joueurs très rapides, mais Kylian est plus rapide que moi. La vitesse nous aide beaucoup et nous avons une bonne connexion».

