OL : ça discute avec Orel Mangala

À 23 ans, Orel Mangala est une valeur sûre de la Bundesliga. Formé à Anderlecht puis prêté brièvement à Dortmund, ce milieu de terrain très polyvalent, qui peut jouer à tous les postes dans l'entrejeu (sentinelle, relayeur droit ou gauche), évolue au VfB Stuttgart depuis 2017. En fin de contrat en juin 2024, l'international espoir belge (15 capes), n'est pas sur le départ, comme l'a récemment expliqué le directeur sportif des Souabes. Il n'empêche que plusieurs écuries sont venues aux nouvelles cet hiver.

Si le Galatasaray a sondé le VfB, l'OL s'est lui aussi penché sur le dossier Mangala. Cible du club rhodanien depuis 2020, le natif de Bruxelles, qui a joué 17 matches de Bundesliga (15 titularisations - 1 but et 2 passes décisives), jouit d'une belle cote outre Rhin. Stuttgart le sait et réclame une petite fortune, à savoir 20 M€ plus bonus, pour libérer son joueur, physiquement fort et qui récupère beaucoup de ballons. Une somme pour le moment trop élevée pour Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, qui aimeraient faire baisser le prix pour potentiellement passer à l'action. Dès lors, le club rhodanien pourrait plutôt se rabattre sur Ellyes Skhriri, un autre joueur de Bundesliga, qui a l'avantage de bien connaître la Ligue 1 et pour lequel des discussions ont été entamées, puisqu'il a été formé à Montpellier.