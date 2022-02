L'incroyable commentaire du but de Mbappé en espagnol

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, le PSG est venu à bout du Real Madrid dans les derniers instants grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. Bien que le match fût dominé de bout en bout par les Parisiens, on croyait qu'il se terminerait sur un score nul et vierge, mais le champion du Monde 2018 a toujours une dernière cartouche en réserve. Après une talonnade de Neymar, il éliminait presque facilement Militao et Vazquez sur le côté droit de la surface madrilène pour venir ajuster Courtois entre les jambes.

L'attaquant parisien venait libérer tout un peuple, qui est encore le sien au moins jusqu'à la fin de saison, tout en crucifiant celui qui l'adoptera d'ici quelques mois. De l'autre côté de Pyréenées, KM7 s'est annoncé en beauté et les Madrilènes n'attendent que lui, en témoigne le commentaire en direct d'un journaliste de la Cope. «Kylian, viens vite en Espagne, viens vite à Madrid! C'est un animal ! On oublie le viking (Haaland) et on fait venir cet animal!!», s'exclamait ainsi le commentateur vedette de la COPE Manolo Lama lors du but du PSG.