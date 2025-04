Eduardo Camavinga rejoint la Kings League

Un nouvel international français rejoint la Kings League. Lancée en 2022 par l’ancien défenseur espagnol Gerard Piqué, la Kings League a débuté le week-end dernier en France, après avoir été organisée en Espagne, en Italie, au Mexique ou encore au Brésil. Plusieurs acteurs du football français ont déjà rejoint le projet, mais aussi des footballeurs professionnels à l’instar de Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni ou encore Mike Maignan sont également présidents d’une équipe.

Mais ce lundi, l’influenceur Michou a fait une grosse annonce et a publié une vidéo pour l’arrivée d’Eduardo Camavinga en tant que co-président de son équipe. Le milieu de terrain du Real Madrid rejoint ainsi l’équipe Génération Seven et défiera donc ses compatriotes Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan et le jeune Parisien Senny Mayulu, membre de l’équipe 360Nation.